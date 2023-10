Cenu za kulturu má Vladimír Pucholt i Arnošt Goldflam

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Arnoštu Goldflamovi za v každém ohledu autorský vklad do českého divadla; a za přínos v oblasti hudby ji obdržel Jaroslav Mihule za celoživotní muzikologickou a pedagogickou činnost.

Jako specialista na osobnost a odkaz Bohuslava Martinů se v období socialismu zasloužil o prosazování a poznávání díla tohoto komunistickým režimem záměrně opomíjeného českého skladatele doma i v zahraničí. Do svých aktivit, při nichž osvědčil statečné občanské postoje, investoval úctyhodné organizační, dramaturgické a publicistické úsilí.

In memoriam byla Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize udělena francouzskému producentu a režisérovi Artemiu Benkimu, který od roku 1992 žil v Česku.

Oceněn byl za dlouhodobou kultivaci českého audiovizuálního prostředí distribučními a producentskými aktivitami sahajícími do počátku devadesátých let, s přihlédnutím k jeho výrazné umělecké tvorbě. Benki zemřel v roce 2020 ve věku třiapadesáti let.