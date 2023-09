Benátský festival ve světle stávky

Také Driver, který do Benátek přijel, protože film nevznikl ani ve velkém studiu, ani ve streamovací společnosti, mluvil po světové premiéře o stávce. „Čím to je, že menším společnostem jako Neon nebo STX International nedělá problém přistoupit na požadavky odborů, zatímco velké firmy Netflix nebo Amazon to nedokážou?“ zeptal se Driver a osmdesátiletý Mann zdůraznil, že nebýt obětavosti herců a producentů, projekt by nevznikl.