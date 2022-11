Ben Cristovao v O2 areně ušetřil. Bude to dělat programově dál

„Více než půl dekády jsem veganem. Rostlinnou stravu vnímám i jako ohleduplnější vůči životnímu prostředí a planetě. Co se týče dalších věcí, snažím se pečlivě třídit, na delších cestách jezdím hybridním nebo čistě elektrickým autem, schůzky ve městě zvládám na elektrickém onewheelu. Vím, že v tomhle ohledu nejsem dokonalý a ani nemůžu být. Snažím se ale o tom přemýšlet, pracovat na sobě,“ vysvětlil Cristovao.

Poslední položkou byla elektřina. Šlo o zelenou variantu od E. On se zárukou původu z obnovitelných zdrojů, které byly získány v Čechách. Celkem se takto nakoupilo 20,458 MWh, což odpovídá přesnému a reálně spotřebovanému množství elektřiny v O2 areně během zkoušek 30. září a v den koncertu 1. října. Rozdíl oproti neudržitelné variantě elektřiny (elektřiny pocházející z fosilních paliv) byl 94,28 procenta ušetřených emisí.

„Koncertu jsme udržitelnost vetkli už v první fázi plánování, tedy před třemi lety. Věděl jsem, že by bylo dobré kromě vyprodaných koncertů mít ještě něco, čím by byly zajímavé a čím bychom se takříkajíc mohli chlubit. Předsevzali jsme si, že ho uděláme tak udržitelný, jak to jenom jde,“ řekl Právu Lukáš Rychtařík, umělecký ředitel společnosti Championship Music, managementu Bena Cristovaa.