Annie Lennoxová na pódiích končí. Eurythmics přesto pojedou na turné

Nejslavnější píseň Eurythmics nazvaná Sweet Dreams (Are Made of This) letos slaví čtyřicet let od vydání. Při této příležitosti Dave Stewart naplánoval turné s hity britského dua, které nazval Eurythmics Songbook. Místo osmašedesátileté Lennoxové, která je považována za jednu z největších zpěvaček v hudební historii, se na pódiu budou střídat jiní tři zpěváci.

Naposledy spolu Lennoxová a Stewart vystoupili před necelým rokem v Los Angeles, když byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy a při slavnostním ceremoniálu zahráli písně Would I Lie to You?, Missionary Man a Sweet Dreams (Are Made of This).