FOTO: Pocta novému cirkusu ve velkém stylu. Artisti otevřeli jubilejní ročník Letní Letné

Vodní prvky, oheň, akrobacie ve výškách. To vše si připravila skupina česko-švédských artistů ke slavnostnímu zahájení festivalu Letní Letná, který se koná v Praze. Festival letos slaví 20. ročník a stejně jako minulé roky si pro diváky připravil ansámbl zahraničních, ale i českých hvězd předvádějících to nejlepší z nového cirkusu. Na Letnou je možné dorazit během následujících dvou týdnů od 17. srpna do 3. září.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky O ohňové prvky nebylo během vystoupení Pocta novém cirkusu nouze