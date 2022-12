2022: Divadelní rok s především operními zážitky

Ohlédnutí za divadelním rokem 2022 mě poněkud překvapivě zavedlo do světa hudebního divadla, ačkoli zhlédnutých činoherních představení bylo nepochybně mnohem víc. Ale možná to zas až tak divné není, protože operní divadla se ve svých nejlepších počinech vyrovnávají s evropskou úrovní lépe než ta ostatní. A to nejen v Praze, ale i v Brně, Ostravě a dalších městech. Takže tu je chronologicky řazených pět zážitků od února do listopadu 2022.

Článek G. F. Händel: Alcina – Národní divadlo Brno (premiéra 5. února 2022) Foto: Marek Olbrzymek Alcina brněnské opery nabídla skvělou hudbu i magickou podívanou. K inscenaci barokní opery o kouzelnici Alcině spojily své síly brněnský operní soubor s pražským orchestrem Collegium 1704 Václava Lukse. Režisér Jiří Heřman propojil svět kouzelného ostrova s magií divadelního jeviště. Spolu s vynikajícími pěveckými i hereckými výkony protagonistů a poučenou interpretací barokní hudby je Alcina výjimečnou inscenací v kontextu celé operní sezony. Hans Krása: Zásnuby ve snu – Národní divadlo moravskoslezské Ostrava (premiéra 17. února 2022) Foto: Martin Popelář Zleva Jorge Garza a Pavol Kubáň v ostravské inscenaci opery Zásnuby ve snu. Inscenace opery skladatele, který zahynul v roce 1944 v Osvětimi, vznikla v koprodukci ostravské opery s pražským Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata z děl skladatelů pronásledovaných nacismem či jinými formami perzekuce. V režii Jiřího Nekvasila a scénografii Daniela Dvořáka se zrodila dynamická modernistická revue dokonale ladící s duchem opery hledající inspiraci v jazzu i vážné hudbě 20. století. Antonín Dvořák: Rusalka – Chuchelna u Semil (13. srpna) Foto: Alexander Sokolov Lívia Obručník Vénosová v titulní roli Dvořákovy Rusalky nad vodní hladinou v Chuchelné. Z několika provedení Dvořákovy Rusalky, jež jsem letos viděla, volím záměrně okrajovou, mediálně nesledovanou, ale přitom velmi půvabnou „letní“ Rusalku inscenovanou u rybníčku Zahradního centra Chuchelná u Semil partou nadšenců z řad profesionálních umělců různých divadel. Skromná inscenace diváky uchvátila romantickým duchem, prožitkem i precizně zazpívanými sólovými party. Byl to kouzelný letní večer se vším všudy. I když trochu pršelo. Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2022 (2. - 20. listopadu 2022) Foto: Marek Olbrzymek Ángeles Blancas Gulín a Alan Oke v inscenaci opery Věc Makropulos v podání Velšské národní opery na festivalu Janáček Brno. Festival pořádá Národní divadlo Brno jako bienále přinášející nový pohled na dílo Leoše Janáčka. Letošní 8. ročník měl vysokou uměleckou úroveň. Organizátorům se podařilo uvést inscenace Janáčkových oper s předními českými dirigenty světového renomé Jakubem Hrůšou, Tomášem Netopilem a Tomášem Hanusem a mezinárodním obsazením, představit vynikající sólisty, soubory i orchestry. I letos se potvrdila pověst festivalu evropské úrovně. Devatenáct tváří jazzu – divadlo Semafor Praha (premiéra 25. listopadu 2022) Foto: Dušan Dostál Jitka Molavcová a Jiří Suchý zpívají jazz v pořadu Devatenáct tváří jazzu. Básník, muzikant a principál pražského divadla Semafor Jiří Suchý si splnil sen vytvořit představení věnované své celoživotní lásce jazzu. Vznikl výjimečný večer plný nejkrásnějších jazzových skladeb, od spirituálu a ragtimu přes boggie woogie až po blues, od amerických tradicionálů přes Jaroslava Ježka až po Suchého a Šlitra. S výbornými výkony Jitky Molavcové, Jiřího Suchého i celého souboru a se skvěle hrajícím Swing Bandem Semafor.