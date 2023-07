Znalec ke smrti kutnohorského léčitele: Nechal se zabít kvůli zachování charisma, mohl skončit daleko hůř

„Klienti (léčitele) byli přesvědčeni, že zná každou jejich myšlenku, že ví, co jim škodí a prospívá,“ pokračoval Vojtíšek. Veškerá moc byla na straně vůdce společenství, tedy v tomto případě poškozeného, na straně následovníků byla poslušnost, zavazující svědomí a víceméně závislost.

Muž jim údajně tvrdil, že jeho tělo po smrti zmizí. Když se to ale nestalo, šly se ženy na druhý den udat na policii. Podle pitvy muž zemřel na otravu nitrožilním anestetikem Propofol. Státní zástupkyně Jana Murínová pro mladší z žen navrhuje trest mezi 12 a 16 lety vězení, pro Stejskalovou pak dvanáctiletý trest.

„Smrt se mu jevila být jediným logickým východiskem, kterým by bylo zachováno jeho charisma. Pokud by byl vyšetřován nebo souzen, jeho charisma by utrpělo,“ prohlásil Vojtíšek.