Zemřel Milan Čurda, nejznámější český alkoholik

Čurda tehdy sjel se svým fekálním vozem – pracoval jako soukromý autodopravce – do příkopu a narazil do sloupu elektrického vedení. Přivolaní policisté mu při dechové zkoušce naměřili 7,94 promile. Což by se podle odhadů znalců mohlo rovnat 40 půllitrovým pivům či dvěma litrům tvrdého alkoholu.