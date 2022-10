Zátah policistů skončil fiaskem, soud údajné ukrajinské vyděrače osvobodil

Ta ve své závěrečné řeči horovala pro přísné tresty. „Pokud dovolujeme cizím státním příslušníkům tu žít, podnikat a jejich dětem chodit do školy, tak jim nemůžeme dovolit vytvořit stát ve státě, kde se bude žít podle jejich pravidel. Za celou dobu se mi nepodařilo pochopit nuance této struktury, kdy vyděrači chodí s vydíranými na fotbal a jsou kmotry jejich dětí. Ačkoli pro ně to může být pochopitelné, tak z mého pohledu se tam odehrává trestné jednání,“ zdůraznila žalobkyně.

„K tomu se přiznávám,“ řekl v pátek Paša. „Asi nemáte obchod s teploměry, co? A ty samopaly, to jste se chystal na pomoc vlasti? To bych bral jako velkou polehčující okolnost a možná bych vám je i vrátil. Ale počkat, vy jste vlastně nemohl odjet, protože jste byl ve vazbě ještě předtím, než to začalo, že?“ neodpustil si narážky na Nykolyuka soudce Dufek.