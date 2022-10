Za vztyčený prostředníček dupnul školákovi na hlavu, žalobce žádá pro útočníka pětileté vězení

Útok se odehrál loni v září na ulici a zachytila ho městská kamera. Předcházel mu incident, kdy chlapec měl nejprve při míjení ve zúženém místě chodníku údajně strčit do malého dítěte obžalovaného a po následné slovní roztržce ukázat muži prostředníček.

„Obžalovaný pak úmyslně a bez varování nezletilého napadl. Chytil ho zezadu za krk a povalil na zem, kde ho nejprve několikrát udeřil pěstí do hlavy a pak mu na ni dupnul,“ popsal útok státní zástupce.

Podle něj se mladík na zemi schoulil do klubíčka a kryl si rukama hlavu. „Tím nedošlo k závažnějším zraněním,“ dodal státní zástupce, který v jednání obžalovaného spatřuje pokus o těžkou újmu na zdraví.

Paragraf trestního zákoníku o těžkém ublížení na zdraví určuje jako základní trest v prvním odstavci tři a ž deset let vězení, muž je ale obžalován podle druhého, přísnějšího odstavce, který sazbu zvyšuje na pět až dvanáct let, pokud se prokáže, že čin byl spáchán například právě na dítěti mladším patnácti let.