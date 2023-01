Za průstřel při útěku za hranice v roce 1989 mu přiřkli 5 500. Muže se zastal Ústavní soud

„Svoboda pohybu a pobytu patří do skupiny přirozených práv člověka, do níž by mělo být veřejnou mocí zasahováno jen v nejnutnějších případech. Je totiž jedním z předpokladů svobody jednání člověka jako tvůrčí a myslící bytosti. V období totalitní vlády jedné strany od února roku 1948 do ledna roku 1990 však stát používal trestný čin opuštění republiky k nejhrubšímu porušování zákonnosti,“ upozornil soudce Šimíček.