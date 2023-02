Z jedné prodejny zlodějka před ostrahou utekla, v jiné takové štěstí neměla

V pátek krátce po desáté hodině dopoledne si podle mluvčí žena v olomouckém hobby marketu vložila do batohu vibrační brusku a několik vakuových pytlů v celkové hodnotě téměř 3 000 korun.

V prostoru pokladen ji zastavil pracovník ostrahy, který ji požádal, aby mu ukázala obsah batohu. Žena na to zareagovala odběhnutím do prodejny, kde pak dva členy ostrahy ohrožovala nožem se slovy, aby ji pustili.

„Krátce nato si měla nůž uschovat do kapsy a dát se na útěk. Během úprku ji však pracovníci bezpečnostní služby zadrželi a odvedli do zázemí prodejny. Odtud se jí nakonec podařilo utéct, avšak po prázdnu. Věci z prodejny jim (členům ostrahy) během jejich společně stráveného času stihla vydat,“ uvedla mluvčí.

Záhy po neúspěchu se žena přesunula do olomouckého supermarketu, ve kterém si vložila do tašky zejména potraviny za bezmála 2 000 korun. S nezaplaceným zbožím se vydala přes vstupní dveře ven z prodejny, avšak zde jí do cesty rovněž vstoupil pracovník ostrahy.