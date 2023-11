Whatsappovou skupinu populární mezi dětmi řeší policie. Sdílí se v ní porno a brutální násilí

Na případ upozornil Deník.cz , který hovořil se zástupci několika škol. Na skupinu nazvanou Přidej co nejvíc lidí upozornily rodiče a učitele samy děti. Někteří kantoři se ve skupině sami ocitli nebo tam byly přidány jejich děti.

Mluvčí středočeské policie Pavel Truxa potvrdil, že se událostí zabývají a shromažďují veškeré informace. „Případ budou zřejmě přebírat kriminalisté,“ řekl Truxa s tím, že by se děti do podobných skupin neměly vůbec přihlašovat.

Čtenář Novinek také upozornil, že ze skupiny nelze jednoduše odejít, protože robot dotyčného vrátí zpět. To lze změnit v nastavení takto: běžte do Nastavení, dále Soukromí a Skupiny, tam omezte, kdo vás může přidat do skupiny.