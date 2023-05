Výrobce drog z Domažlicka nenastoupil do vězení. Když si pro něj přišli, vařil drogy

O případu v úterý informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Muže policisté eskortovali do věznice k odpykání trestu a jeho nejnovějším protiprávním jednáním se budou ještě zabývat.

Při domovní prohlídce kriminalisté našli u muže věci potřebné k výrobě pervitinu, injekční stříkačky, metamfetamin, zelenou rostlinnou sušinu a také dva samopaly Škorpion se zásobníky, i když nebyl držitelem zbrojního průkazu. Kriminalisté ho obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Letos ho rozsudky Krajského soudu v Plzni a Vrchního soudu v Praze poslaly za drogové delikty a za nedovolené ozbrojování do vězení na 8,5 roku.

Protože do věznice v daném termínu nenastoupil a vyhýbal se trestu, policisté ho na základě příkazu k dodání do výkonu trestu vypátrali a zadrželi v Nemanicích. „V době zadržení dodělával další pervitin a větší množství drogy bylo u něj i nalezeno. To bude předmětem dalšího prověřování domažlických kriminalistů,“ dodala Brožová.