Vykrádali auta v pražských ulicích za bílého dne. Na jedno jim stačilo šest vteřin

Policie napočítala, že trojice má na svědomí 16 případů včetně dvou krádeží aut. Ta byla následně nalezena a vrácena majitelům. Brali také kola z koláren. Nebyl pro ně problém vniknout do auta na ulici za denního světla.

„Muži se primárně zaměřovali na vloupání do vozidel, kdy se podezřelí do vozidel dostávali po rozbití některého z oken vozidla. Z nich následně brali vše, co mělo nějakou hodnotu,“ uvedla mluvčí policie Violeta Siřišťová s tím, že šlo o zkušené recidivisty.