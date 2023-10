Vnuk terorizoval prarodiče. Dědu zbil a poslal na něj psa

„Přestože věděl o jeho zdravotní indispozici, opakovaně ho měl udeřit do oblasti břicha a posílat na něj svého psa. Finančních prostředků se měl dožadovat nejen nátlakem, ale také v některých případech okrádáním,“ uvedla mluvčí policie Eliška Pospíšilová.

V červnu měl dle policistů po konzumaci alkoholu a drog poškodit dům a pak také s nožem vyhrožovat 75leté sousedce, která zkolabovala a byla převezena do nemocnice.

Prarodiče mu následně zakázali vstup do domu a vyměnili zámek. Jenže mladík tam vnikl po rozbití okna. Případ byl poté oznámen policii, která ho obvinila z týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání a dále přečinů krádež, poškození cizí věci, opilství a porušování domovní svobody. Soud ho poslal do vazby, hrozí mu až osm let vězení.