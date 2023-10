Vězení unikal 18 let. Podvodníka vyhmátli na ulici v Praze

Zůstala po něm dlouhá řada podvedených lidí a škoda za desítky milionů korun, za což ho soud před 18 lety poslal na 12 let do vězení. V Česku jednoho z nejdéle hledaných mužů, který se do současnosti skrýval před spravedlností pomocí střídání různých identit, policie nakonec vypátrala a zadržela v Praze.

Muž odsouzený za rozsáhlé podvody (video neobsahuje zvuk)Video: Policie ČR

Muž, jehož jméno policie nezmínila, byl v policejní evidenci od dubna roku 2005 a dva roky nato na něj soud v Brně vydal příkaz k dodání do vězení. Dvanáctiletý trest dostal za rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, kdy se jednalo o podvod a neoprávněné podnikání. „Měl v letech 2004 a 2005 podvést na 160 lidí a připravit je o bezmála 90 milionů korun," informoval v úterý o případu mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Kriminalisté se odsouzenému dostali na stopu před několika týdny při pátrání po jiném člověku. Tehdy ještě neověřené poznatky ukazovaly na to, že hledaný využíval několik falešných identit. „Policisté zjistili, že se pohybuje na území metropole, v Jihočeském a Středočeském kraji. Detektivové ho na základě těchto skutečností v uplynulých dnech zadrželi, a hledaný tak skončil po osmnácti letech na svobodě za mřížemi," zmínil mluvčí. Na videozáznamu, který policie k případu zveřejnila, je vidět, jak nic netušící podezřelý šel po pražské ulici, načež ho oslovili policisté, u kterých se zastavil a dál s nimi v klidu komunikoval. Jeden z nejdéle hledaných Při výslechu podle Rybanského přiznal, že měl v plánu v dohledné době znovu změnit místo pobytu. Co se týče zpronevěřených peněz, nic mu údajně nezbylo. „Mnoho prý půjčil a zpátky již nedostal, a tak mu nezbylo nic jiného než začít chodit do práce. V tuto chvíli se již nachází ve výkonu trestu," dodal mluvčí s tím, že se jednalo o jednoho z nejdéle hledaných lidí v Česku.