Velká inkoustová krádež: Z budějovického papírnictví zmizely náplně do per za tisíce

„Ke krádeži došlo v obchodě v českobudějovické ulici Františka Ondříčka v úterý 21. listopadu. Zloděj vstoupil do obchodu a zamířil rovnou do oddělní papírnictví. Z regálu sebral sto dvacet kusů inkoustových náplní do kuličkového pera a bez zaplacení odešel,“ uvedla ve středu mluvčí policie Štěpánka Schwarzová.