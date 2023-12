ÚS dal naději na odškodné obětem tyrana. Ženu bil, děti musely tvrdě pracovat na farmě

„Děti omezoval v jídle, ve sledování televize, v přístupu k teplé vodě a osvětlení, nutil je před odchodem do školy k těžké fyzické práci, takže se často nestihly nasnídat, po příchodu ze školy je nutil pracovat v hospodářství za každého počasí, i když jim nebylo dobře, vyžadoval po nich těžkou práci neúměrnou jejich věku, a to dlouho do večera, přičemž práci mohly ukončit jen s jeho souhlasem, takže neměly čas na přípravu do školy ani volný čas pro sebe, kamarády a své zájmy, v případě nespokojenosti s jejich prací je slovně i fyzicky napadal,“ pokračoval popis k trápení dětí.