Úřednicí praštila o zeď. Měla nás za špíny, hájí se

Přišly na radnici a chtěly čip na psa. Když se úřednice snažila dvojici žen vysvětlit, že pro něj musí nejdřív k veterináři a pak zaplatit poplatek, začala hádka, která vygradovala v potyčku. Podle obžaloby, do které mělo Právo možnost nahlédnout, měla mladší z žen chytit pracovnici za vlasy, tlačit jí hlavu k zemi a pak s ní praštit o zeď. Když se úřednice postavila na nohy, od starší ženy údajně dostala ještě pořádnou herdu do zad, až narazila do futer kanceláře.

Foto: Patrik Biskup, Právo Úřad městského obvodu Plzeň 3

Článek Incident se odehrál na úřadu městského obvodu Plzeň 3 loni v březnu. Podle zjištění Práva byly útočnicemi matka (47) s dcerou (23). Státní zástupce je přesvědčen, že se dopustily trestného činu násilí proti úřední osobě. Obě se hájí tím, že se k nim úřednice chovala arogantně a urážela je. „Chtěly jsme se jen zeptat, zda proplatí čipování psa. Doslechly jsme se, že tahle možnost existuje pro sociálně slabé, jako jsme my. Jenže úřednice byla arogantní, začala na nás křičet, že jsme špíny a ať vypadneme,“ vypověděly na policii obviněné ženy s tím, že úřednice je napadla jako první. „Vyběhla za námi na chodbu, matku chytla pod krkem, kde měla kanylu vyvedenou z hrtanu. Dala jí tři facky a pak ji chtěla praštit pěstí,“ tvrdila mladší z obviněných žen a popřela, že by úřednici během konfliktu fyzicky napadly. Nadávky a rány pěstí. Učitelka útočila na sokyni v lásce Krimi Jinak ale vyhrocenou situaci popsala úřednice. „Kolegyně ženám řekla, že pro čip musí na veterinu, pak k nám mohou přijít psa přihlásit a zaplatit poplatek. To se jim nelíbilo. Rozčilovaly se, že jsou na dávkách a nemají na to peníze. Začaly láteřit na systém, a to už jsem se zvedla a otevřela dveře kanceláře s tím, že tohle tady opravdu nevyřešíme,“ líčila poškozená. Dva týdny byla práce neschopná K potyčce došlo na chodbě. „Mladší z žen mě chytla za vlasy, cloumala se mnou a pak mě hodila na zeď. Spadla jsem do židlí. Volala jsem o pomoc. Když jsem se postavila, tak ta druhá žena do mě zezadu prudce strčila a začala křičet, že jsem ji napadla. Odmotala si šálu a kontrolovala si kanylu, kterou měla vyvedenou z krku,“ uvedla úřednice vyšetřovatelům do protokolu. Po útoku skončila 14 dní v pracovní neschopnosti kvůli poranění krční páteře. Žalobce poukázal na markantní rozdíl ve fyzických proporcích aktérek. Zatímco útočnice vážily každá okolo sto kilo, napadená úřednice skoro o polovinu méně. „Je tak zřejmé, že obě obviněné jsou ve srovnání s poškozenou natolik těžkotonážní, že mohou i pouhým strčením způsobit zranění,“ vysvětlil státní zástupce. Asi pět měsíců po incidentu přišly obě ženy znovu na úřad. „Mávaly usnesením o zahájení stíhání a tvrdily, že naopak ony jsou obětí s tím, že starší z nich byla úřednicí napadena a dcera ji jen bránila. Naléhaly na mě, abych šel promluvit s těmi úřednicemi a přiměl je změnit výpověď. Řekl jsem, že tyto návštěvy jim jen ublíží, že by to mohlo být bráno jako nátlak,“ řekl na policii tajemník úřadu. Žena uvěřila podvodníkům, na ulici dala neznámým mužům miliony své kamarádky Krimi