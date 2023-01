Unesl matku se dvěma dětmi, vyvázl s podmínkou

K únosu došlo loni v polovině prázdnin v Praze. Žena seděla v autě se svými dcerami i s mužem. Ten najednou rozhodl, že nepůjdou domů, ukázal taštičku se schovaným nožem a oznámil, že se pojede do Brna.

Drama pokračovalo i po cestě. „Poškozená cestou opakovaně žádala, aby jí zastavil někde na benzince, kde si s dětmi vystoupí, na což nereagoval a křičel na ni, byl agresivní a vyhrožoval nabouráním,“ pokračoval soudní popis. V brněnském bytě pak matku s dětmi zavřel a prohlásil, že pokud se pokusí utéct, že ji pobodá a klidně si to odsedí.

Vztek si pak na ženě vybil i ve chvíli, kdy držela dceru. Strčil do matky, až spadla na sedačku, a několikrát ji praštil pěstí do hlavy a odmítl zavolat sanitku. Žena se odešla opláchnout do koupeny, kam za ní ale muž přišel a znásilnil ji.