Ukradli mi koně, volala žena na 158. Klisnu našli u sousedů

„Ten při kontrole svého stáda s policisty s údivem zjistil, že mu do ohrady přibyl sedmý kůň. Vyšetřováním vyšlo najevo, že kobyla v nočních hodinách zřejmě přeskočila ohradník a přešla do sousední obce, kde se přidružila do ohrady k jiné skupině koní,“ vysvětlil mluvčí policistů Radomír Šiška. Klisna byla zdravá a v pořádku.