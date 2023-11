Taxikář v Liberci okřikl skupinku, která překážela na silnici. Zbili ho

Dvaačtyřicetiletý taxikář 28. října večer projížděl Barvířskou ulicí, kde se před barem BarBar dostal do konfliktu se skupinou lidí. Ti se dle policie pohybovali po silnici, jako by jim patřila. Dva taxikáři neumožnili projet dál.

Po okřiknutí se vztekali a pak odešli do baru. Jenže po pár minutách přišli znovu. Čtyři mladíci ve věku od 25 do 35 let a jeden starší muž odhadem ve věku od 50 do 55 let. Dva ze skupiny byli možná rodinní příslušníci, protože zaznělo „ty nebudeš mýmu tátovi říkat, aby uhnul ze silnice“.