Takhle ne, na chodník. Policie našla recept, jak „třicítkářům“ zatrhnout blokování dopravy v Praze

Do podoby protestu ovšem zasáhla policie. Mluvčí iniciativy Veronika Holcnerová Novinkám řekla, že policisté jedné skupině neumožnili vejít do vozovky s argumentem, že na místě není přes padesát účastníků, jak bylo ohlášeno.

Policie pochod, jak si ho účastníci představovali, neumožnila nejen kvůli faktu, že se jich sešlo méně než bylo avizováno, ale odkazovala i na to, že v takovém počtu se dostalo do střetu jejich právo na vyjádření protestu s právy a svobodami ostatních, v tomto případě hlavně řidičů. Aktivisté se podle ní mohli pohodlně vejít na chodník.

„Vzhledem k tomu, že se na místě na začátku akce nesešel ani poloviční počet minimálního deklarovaného počtu osob, byl svolavatel poučen, aby využil k pochodu chodník, jelikož to v takovém počtu není nezbytně nutné, aby byla omezena práva a svobody jiných osob. Po tomto poučení se svolavatel sám rozhodl, že na dvou místech akci ukončí a přesunul účastníky na třetí svolanou akci, kde proběhl ohlášený pochod bez narušení veřejného pořádku,“ vysvětlil v úterý mluvčí policie Richard Hrdina.

Podle vyjádření policie by bylo umožnění malému počtu lidí vstupovat do vozovky, když se vejdou na chodník, šikanózní vůči ostatním.

Aktivistům, kteří měli v plánu do vozovky vstupovat i v malém počtu, podobně jako tomu bylo i při předchozích akcích, se to nelíbí. „Přítomní policisté neumožnili účastníkům vstoupit do vozovky, přestože tak byly pochody ohlášené a dohoda s magistrátem zněla, že průvody půjdou v jednom pruhu vozovky,“ sdělila Holcnerová.