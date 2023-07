Srážku letadel u Klatov vyhodnotila policie jako přestupek

Stroje do sebe narazily během přistání zhruba v pětimetrové výšce. Oba pilotovali němečtí občané, kteří v nich vezli své děti. „Obešlo se to bez vážných zranění,“ řekla tehdy Právu mluvčí krajských záchranářů Mária Svobodová. Letadla se tehdy stala po střetu neovladatelná a zřítila se na zem. Jedno se rozlomilo vejpůl.

Podle svědků letěla těsně za sebou. „Klesala pod stejným úhlem. První, modré letadlo, po přeletu silnice značně zpomalilo, přičemž to druhé, červené, rychlost neubralo a narazilo tomu, co letělo před ním, do ocasu. Po nárazu šly oba stroje k zemi a skončily vedle sebe,“ popsal nehodu projíždějící řidič Jan V.