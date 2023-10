Soudkyně kvůli covidu uplácela, potvrdili jí 200tisícový trest

„To, co je mi obžalobou kladeno za vinu, jsem neudělala. Žádné finanční prostředky jsem nikomu neslibovala a nedávala,“ prohlásila při hlavním líčení soudkyně. Podotkla, že nebyla na žádné schůzce s Enzmannovou a nikdy jí ani nikomu jinému nedávala svoji kartičku pojišťovny. „Zcela to odmítám a není to pravda,“ uvedla Vodičková.

Stejná dvojice žen také podle spisu zosnovala plán, jak dostat malého synka ženy do její péče, o kterou se s otcem syna střídali. Ulrichová podle obžaloby kontaktovala jistého recidivistu Jana Hanka, aby za třicet tisíc na otce syna „udělal bububu, aby nebyl schopen péče o syna“, a ten by tak přešel do péče obžalované. Hanko se prý ale rozhodl, že svůj výdělek zdvojnásobí a své oběti řekl, že ho za třicet tisíc zmlátí jen na oko. Muž prohlásil, že 30 tisíc rozhodně nemá a nabídl Hankovi pět tisíc, nakonec se dohodli na sedmi tisícovkách. Obě ženy za to dostaly tříleté podmínky. Hanko, který se činu dopustil jen pár měsíců po propuštění z vězení, stráví za mřížemi dalších čtyři a půl roku.