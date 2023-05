Soud zrušil psychiatrickou léčbu džihádisty z Plzeňska

„Problém pana Silovského je schizofrenní porucha, která se u něj projevuje především uzavřeností a žádným způsobem nejde medicínsky ovlivnit. Odborníci do budoucna žádný způsob léčby nevidí,“ uvedla předsedkyně senátu Lenka Prýcová.

Že se jednalo spíše jen o formální záležitost než o skutečnou léčbu, potvrdila před soudem psychiatrička Kateřina Nalosová. „Chodil řádně na všechna domluvená sezení. Řekli jsme si vždycky pár slov. Není moc výřečný. Ptala jsem se, jak se mu daří, jestli třeba nemá nějaký problém v práci. Pokud probíhala nějaká léčba, tak jeho úzkostných stavů, na které užívá antidepresiva,“ prohlásila psychiatrička.

Podle ní žádná jiná léčba ani nepřicházela v úvahu. „U pana Silovského se jedná o schizofrenní poruchu osobnosti, která se projevuje uzavřeností. Takový člověk necítí potřebu se citově angažovat ve společnosti. Je tam určitý chlad a odtažitost, což nelze nijak ovlivnit,“ vysvětlila Nalosová.

Upozornila také na to, že trestnou činnost Silovský nespáchal v důsledku psychotického stavu, který jsou schopni psychiatři medikovat a léčit. „Ochranné ambulantní léčby jsou nastavené na pacienty, kteří spáchali trestnou činnost pod vlivem nějakých omamných látek,“ uzavřela Nalosová.

Před soudem Silovský řekl, že se živí manuální prací. „Už přes rok pracuji jako dělník ve firmě na výrobu protipožárních součástek. Nepiju, nefetuju a nemám dluhy. Bydlím sám v pronajatém bytě. Stýkám se jen s nejbližší rodinou, žádné přátele nemám,“ uvedl muž, který se chtěl nechat naverbovat k bojovníkům Islámského státu.

Ke schůzkám s psychiatričkou řekl, že s ní svoji trestnou činnost neprobírá. „Jen přijdu a řeknu jí, jak se mám, a zase odejdu. V tom žádný smysl léčby nevidím. Co jsem udělal, byla blbost. Nic takového už rozhodně nechystám. Chtěl bych v této společnosti normálně fungovat. Snažím si doplnit vzdělání, abych mohl získat lepší práci. Zajímají mě počítače,“ pokračoval Silovský. Připustil, že bere léky proti úzkosti. „Mám občas takové stavy. Není to ale nic, co bych nezvládl,“ dodal.

Muž z jižního Plzeňska se začátkem února 2016 vydal do Sýrie, kde se chtěl přidat k bojovníkům Islámského státu a zapojit se do jejich válečných akcí.

Počítal se zabíjením lidí

Na letišti v Istanbulu ho ale zadrželi turečtí policisté, kteří jej po přiznání důvodu cesty poslali zpět do České republiky, kde později vyšetřovatelům řekl, že počítal s tím, že půjde do války bojovat za ideologii IS a že bude zabíjet lidi.

Krajský soud v Plzni Silovského odsoudil jako prvního Čecha za pokus o podporu a propagaci terorismu v souvislosti s IS a poslal ho na 39 měsíců do vězení. Odvolací senát pražského vrchního soudu mu ale trest zpřísnil na 6 let.

Za mřížemi si Silovský odseděl čtyři roky a 7 měsíců. V únoru 2021 jej soud podmíněně propustil na svobodu. „Stanovili jsme mu zkušební dobu na tři a půl roku s dohledem probačního úředníka. Dále jsme rozhodli o tom, že bude ještě 12 měsíců monitorován pomocí elektronického náramku,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Adéla Baranová.

Soud vycházel především z vyjádření znalců, podle kterých se Silovský napravil a nepředstavuje již žádnou hrozbu. Rozhodnutí je pravomocné.