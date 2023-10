Soud osvobodil muže obžalovaného ze zabití. Byla to nutná obrana

„Nejvyšší soud nám přikázal, abychom se zabývali otázkou nutné obrany. Podle jeho názoru nebylo prokázáno, že by svým jednáním překročil meze nutné obrany,“ uvedl předseda trestního senátu Jiří Vacek a připomenul, že už původní obžalobu z pokusu o vraždu krajský soud překvalifikoval na zabití a odsoudil obžalovaného na pět let vězení. Později vrchní soud snížil trest na 3,5 roku.

Incident začal hádkou o situaci na Ukrajině. Poškozený měl podle Dmytra D. chuť se hádat, byl agresivní, až se začali prát. „Dostal jsem několik úderů do tváře. Utrpěl jsem zlomeninu nosu, několik krevních zhmožděnin a krvácel jsem z nosu,“ uvedl tehdy obžalovaný během výpovědi v předchozím hlavním líčení s tím, že raději odešel do koupelny.

Rozhodující pro zprošťující verdikt byla slova soudní znalkyně Lenky Zátopkové, že je sice pravděpodobné, že jako první šla rána do těla poškozeného zezadu, ale s plnou jistotou to říci nemůže. Soud proto postupoval podle zásady In dubio pro reo, v pochybnostech ve prospěch obžalovaného.

„Stoprocentně se nepodařilo prokázat, že rána do zad byla první, protože jí mohly předcházet drobnější rány do přední strany těla. Jisté je pouze, že rána do zad byla dřív než fatální rána do srdce,“ uvedl soudce Jiří Vacek s tím, že přihlédli také k tomu, že poškozený skutečně mohl svým jednáním vyvolat u obžalovaného obavu o život. „Můžeme připustit i to, že v koupelně, kde je stísněný prostor, se ta obava ještě násobí,“ dodal Vacek.