Slibovala levné letenky, které doplácela ze svého. Dluhy ji pak dohnaly k podvodu

„Obviněná však neměla žádný jiný příjem a po čase se dostala do situace, kdy již neměla vlastní finanční prostředky, aby letenky mohla doplácet. Dluhová spirála se roztočila. Příchozími financemi od jednoho klienta financovala letenky druhému. Dluh dále narůstal a došlo to zákonitě do bodu, kdy někteří klienti neměli ani peníze, ani letenky,“ sdělila mluvčí policie Veronika Hyšplerová.