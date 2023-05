Školačku měl učitel v autě během táborové hry na klíně. Že by ji osahával, u soudu odmítl

Osobně si nějakého obtěžování nevšimla, protože všichni spolujezdci měli v rámci hry zavázané oči. „Když jsme vystoupili, poškozená říkala, že jí to bylo nepříjemné. Až později zmínila, že ji během jízdy osahával,“ poznamenala.

Druhá si ale vzpomněla, že dívkám během táborového pobytu nepovoloval nošení krátkých triček a dvoudílných plavek. Podle ní to možná byla ze strany obžalovaného sebereflexe.

Obžaloba klade muži za vinu, že souložil s dětmi pod patnáct let, které mu škola svěřila k dozoru. Zneužil přitom svého postavení, důvěryhodnosti a vlivu. Státní zastupitelství muže obžalovalo ze zločinu pohlavního zneužití a přečinu sexuálního nátlaku.

Muž při zahájení procesu vypověděl, že se do něj dvě poškozené dívky zamilovaly. „Nechápu, jak jsem to mohl nechat dojít takhle daleko. Už jen to, že jsem nechal rozvinout vztah, bylo špatně,“ řekl.