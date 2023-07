Pražští strážníci nezasáhli proti muži, který hajloval

Taxi řízené ukrajinským řidičem se podle Seznam Zpráv stalo terčem útoku ve středu před koncertem v pražské Troji. Do auta projíždějícího mezi fanoušky kopl jeden z procházejících mužů tak silně, že promáčkl dveře spolujezdce. Podle svědkyně následně do vozu kopala i žena, která muže doprovázela.

„Pokud by strážníci byli přítomni danému jednání, měli by podle zákona postupovat tak, že by ztotožnili podezřelou osobu a případné svědky. Podezřelého by pak omezili na osobní svobodě a předali státní policii,“ cituje web mluvčí strážníků Seifertovou.