Nedošlo nám, co děláme. Mladíci vysvětlovali vylepování plakátů s Hitlerem v Prostějově

Plakáty s nacistickou tematikou nebo obrázky s podobiznou Adolfa Hitlera rozmisťovali po Prostějově dva mladíci (24 a 20). Policie oba obvinila z paragrafu trestního zákoníku o schvalování genocidy. K činu se přiznali, nedošlo jim prý, jakou to může mít dohru. Hrozí jim vězení od půl roku do tří let.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Ilustrační foto

Článek Mladíci podle policie začátkem března umístili na dveře domu na Husově náměstí v Prostějově plakát s nacistickou tematikou, kde byli vyobrazení muži v nacistických uniformách, s praporem se svastikou v pozadí a německým textem. „Dále vytiskli nálepky s nacistickou tematikou a minimálně na 17 místech v Prostějově je veřejně vylepili. Na nálepkách se nacházeli vojáci v nacistických uniformách, obrázky s označením SS, německou vlajkou se svastikou v červeném provedení a obrázky s podobiznou Adolfa Hitlera,“ informovala v úterý o případu mluvčí policie Miluše Zajícová. Policie případ vyšetřuje jako popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy, za což obviněným hrozí až tři roky vězení. „Oba mladíci se ke skutku doznali a uznali, že si neuvědomili dosah svého jednání,“ dodala Zajícová. Nespokojený důchodce v Berouně maloval hákové kříže na fasády Krimi