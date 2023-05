Série zranění při motokrosu na Bruntálsku, zasahovat musel i vrtulník

„Osmadvacetiletý muž byl při vědomí, utrpěl však vícečetná poranění, a to v oblasti hlavy a horní končetiny,“ uvedl Humpl s tím, že muž byl následně letecky přepraven do ostravské fakultní nemocnice

V podvečer zdravotníci zasahovali do třetice poté, co si jeden ze závodníků zranil po pádu ruku. I on byl přepraven do bruntálské nemocnice.