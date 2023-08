Senior se ubránil napadení v České Lípě, lupiče srazil k zemi bicyklem

„Devětasedmdesátiletý místní důchodce projížděl na kole u zadního vchodu do areálu, když se mu postavil do cesty agresivní o 39 let mladší muž, který na něj zakřičel: ‚Dej mi deset korun, nebo tě zabiju!‘,“ informovala ve středu o napadení mluvčí policie Ivana Baláková s tím, že násilník muže vzápětí chytil za svetr a začal s ním cloumat.