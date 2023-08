Samé lži a chyby, odmítl obžalobu Polák stíhaný za prodej drog na Olomoucku

Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy jim hrozí deset až 18 let vězení. Všech šest obžalovaných Čechů vinu u soudu přiznalo. Dva zcela, zbývající čtyři jen v některých bodech obžaloby.

Polák Norbert Boguslav Wybraniec naopak vinu odmítl. Zároveň požadoval vyloučení žalobce z případu. „Mám právo na spravedlivý proces a v mém případě se tak neděje. Žádný z důkazních materiálů jsem nedostal přeložený do mého rodného jazyka, neznám třeba výpovědi svědků. Ani spis mi v celém rozsahu do dnešního dne nebyl předložen v překladu. Přitom státní zástupce tvrdí opak a tím se dopustil trestného činu. Je to ostuda. Obžaloba navíc obsahuje mnoho lží, nejasností i chyb. Jsou tam skutky, co se staly, ale proběhly za jiných okolností,“ prohlásil.

Tvrdil, že nikdy do Česka nepřevezl léky, chemikálie ani drogy. „Ani jsem nikdy léky nevyměnil za drogy a ani jsem je neužíval. Je to lež,“ podotkl. Připustil však, že léky i chemikálie prodával v Polsku. „Tam to není ale trestným činem. To, že jsem byl připojen k organizované zločinecké skupině je špatné, neměl jsem s výrobou narkotik nic společného. Nevěděl jsem, že spoluobžalovaní něco takového činí. Nikdy jsem se nezajímal o to, co s tím budou dělat. Není to mojí povinností. Necítím se vinen. Nic jsem nespáchal, za činy jiných nejsem odpovědný,“ konstatoval Wybraniec.

Poté využil svého práva a vypovídat odmítl „Chtěl bych, ale protože za rok a půl, co sedím ve vazební věznici, a to je dost dlouhá doba, mi žádný z materiálů, o které jsem žádal, nebyl přeložen, do doby, než se tak stane, tak neučiním,“ vysvětlil.

Sedm mužů ve věku od 30 do 55 let se podle obžaloby od podzimu 2020 do 9. června 2022 jako členové organizované skupiny, kterou vytvořili za účelem získat majetkový prospěch, vědomě podíleli na výrobě pervitinu a na obchodech s chemikáliemi potřebnými k výrobě této drogy. „Kromě výroby mají na kontě i jejich distribuci,“ uvedl státní zástupce s tím, že obžalovaní působili na území Olomouckého kraje, především na Šumpersku, ale například i v Olomouci a také v Pardubickém kraji a Polsku. „Vyrobili nejméně 6,8 kilogramu pervitinu,“ dodal.

Na zadržení pachatelů se loni 9. června podílelo přes 80 policistů včetně zásahových jednotek z Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Při 27 domovních prohlídkách bylo zajištěno sedm varen, jeden kilogram již vyrobeného pervitinu a milion korun v hotovosti. Cenu za jeden gram pervitinu odhadují policisté v současné době na 2000 korun.