S nožem v ruce si chtěl vynutit majetkové vyrovnání. Muž z Jihlavska dostal podmínku

Se stejným zaměstnancem se totiž kvůli nevyřešeným sporům střetl v jednom z polenských barů už v roce 2007 a byl za to odsouzen pro výtržnictví.

„Ten den, kdy se to stalo, mě provází neustále jako černá můra. Byl to nepochopitelný psychický amok. Lituji toho. Chtěl jsem věci řešit vesnicky. To už teď nedělám,“ řekl u soudu ještě před rozhodnutím podnikatel z Polné.