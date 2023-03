S hledáním 17letého mladíka poprvé pomáhal vrtulník, potápěči prohledávají Labe

Šimon se ztratil v pondělí v noci 27. února, byl v baru v Pražské ulici na narozeninové oslavě, po menší hádce odešel a od té doby ho už nikdo neviděl. Jeho bunda se našla u mostu zvaného Plyňák. Týmy většinou pátrají kolem Labe až do Týnce nad Labem, vydávají se i do širšího okolí. Podle Hlaváčka ze začátku hledala Šimona tak stovka lidí, teď chodí prohledávat terén kolem pěti desítek dobrovolníků.

Hledat Šimona se dnes počtvrté vydal Michal Vágner. „Byl to můj první kamarád, kterého jsem si v Přelouči našel, když jsem se sem nastěhoval. Tři dny předtím, než se to stalo, jsme si povídali, byl úplně v pohodě,“ řekl Vágner. Zmizení mladíka ho psychicky paralyzovalo, první dny nemohl chodit ani do práce, tak se snaží aspoň zapojit do pátrání, dodal.