Odešel z oslavy a už ho nikdo neviděl. Sedmnáctiletého kluka hledají už dva týdny

„Prohledáváme oblast od plynového mostu, kde byla nalezena jeho bunda, chodíme až po Týnec nad Labem, kde je jez. Ze začátku jsme chodili každý den, teď jsme pročesávali oblast celý víkend. Další pátrání plánujeme asi na středu, a to s čluny na vodě. V sobotu má přijet lokalizační tým se psy, který se specializuje na vyhledávání těl ve vodě, kdyby tam byl. Už je to 14 dní, hasiči říkali, že voda teče poměrně rychle, že by ho to už pravděpodobně někde vyplavilo,“ řekl Hlaváček.