V kauze vynášení informací dostala žalobkyně Máchová 40 měsíců vězení

Všichni obžalovaní dostali také peněžité tresty od 40 do 200 tisíc korun. Gáborík, Holub a Šíma mají uložený také zákaz činnosti.

Nejpřísnější trest hrozil Máchové za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení. U zbývajících činů to bylo maximálně pětileté vězení.