Řidič převážející miliony v pancéřovém voze boural na Plzeňsku

Mladší řidič ošetření v nemocnici nepotřeboval. Podle zjištění Novinek převážel v pancéřovém voze miliony korun, zřejmě do bankomatů. „Mohu potvrdit, že vozidlo bylo v dané době ve službě, a to na cestě z Plzně do Karlových Varů k zákazníkovi,“ sdělil marketingový manažer společnosti Brink’s Petr Kučera.