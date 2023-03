Řetěz přes cestu zabil mladíka. Policie zjišťuje, kdo ho tam natáhl a proč

Podle právníka Pavla Kiršnera z advokátní kanceláře CIKR by v případě zjištění trestněprávní odpovědnosti mohly pachateli hrozit až tři roky vězení za usmrcení z nedbalosti. „Půjde o odpovědnost pouze za nedbalost, neboť by bylo velice těžce prokazatelné, že byl řetěz přes cestu natažen s úmyslem usmrcení,“ podotkl Kiršner.

„Pokud by to byl soukromý pozemek, bude se zkoumat, jestli majitel zachoval dostatečnou opatrnost. Kdyby to mělo být potenciálně nebezpečné, tak by majitel pozemku mohl odpovídat nejen v trestněprávní rovině, ale i za škody, které tím způsobuje,“ přiblížil právník Kiršner.