Pronásledovaný řidič na Sokolovsku padl po výstřelu do závěje

„Opakovaně přejel do protisměru, několikrát vjel na chodník, nerespektoval dopravní značení, do kterého i narazil, stejně jako do oplocení pozemku. Před Vřesovou měl muž s vozidlem zastavit, vystoupit a začít utíkat směrem do lesního porostu,“ popsal v pondělí incident mluvčí policie Jakub Kopřiva.