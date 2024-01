Přítelkyni řekl, ať si zakryje oči, že má pro ni dárek. Pak ji málem ubil kladivem

K napadení došlo loni v červenci v jejich společném bytě. „Obžalovaný se dostal do situace, kdy by měl poškozené odhalit své lži ohledně slibu o koupi rodinného domu, na který nesehnal peníze. Rozhodl se, že bude třeba poškozenou usmrtit, aby jeho lži neodhalila,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Cizinec pak ženu vylákal do koupelny a řekl jí, aby si zakryla oči, že má pro ni překvapení. „Poškozená se postavila zády k němu a ruce si dala přes obličej v domnění, že dostane nějaký dárek. Obžalovaný si mezitím přinesl z obýváku kladivo a zasadil jí tři rány do hlavy,“ popsala útok žalobkyně.

„Jsem vinen. Mrzí mě to a chtěl bych se poškozené omluvit stejně jako orgánům činným v trestním řízení, co jsem jako cizinec na území České republice způsobil. Abych to odčinil, přijmu uložený trest,“ prohlásil Francouz, kterému státní zástupkyně za pokus vraždy navrhuje 10 let vězení.