Přísedící plzeňského soudu praštila kriminalistu pěstí. Nevěřila, že je policista

Letos v dubnu šla trojice plzeňských kriminalistů do jednoho z penzionů prověřit informaci, že se tam skrývá hledaný zločinec. Dveře do objektu jim tehdy odemkla Maria Dalila Delrosall, ale dovnitř je i přes to, že se prokázali služebním průkazem, nepustila. Dokonce jednoho z nich praštila pěstí do obličeje. Za napadení policisty nyní usedla 56letá žena na lavici obžalovaných u plzeňského okresního soudu.

Foto: Patrik Biskup Krajský soud v Plzni

Článek Ocitla se tak v opačné pozici, než na jakou je jako přísedící trestního senátu krajského soudu zvyklá. Státní zástupce je přesvědčen, že se dopustila trestného činu násilí proti úřední osobě. Sama obžalovaná se hájí tím, že měla pochybnosti o pravosti policejního průkazu. Měla prý pocit, že se muži do domu násilím dobývají. Podle spisu přišli policisté v civilu do penzionu kolem půl deváté ráno. „Ve stejnou dobu se na místo dostavila i obviněná, která měla klíče od vstupních dveří. Když je odemkla, chtěli jít detektivové za ní s tím, aby se představili jako policisté,“ popisuje žalobce, co předcházelo samotnému konfliktu. Přísedící soudu usedla na lavici obžalovaných, měla zpronevěřit peníze Žena se ale před nimi snažila dveře zavřít. Jeden z kriminalistů ji přetlačil, a když se dostal do chodby, ukázal obžalované služební průkaz příslušníka policie. „Na to obviněná reagovala slovy, že takový průkaz může mít každý. Poté do policisty nejprve opakovaně strčila a následně jej pěstí udeřila do pravé části obličeje,“ popsal útok státní zástupce. Společenská škodlivost činu je dána zejména zájmem společnosti na ochraně úředních osob při výkonu jejich pravomoci. Vedení soudu o stíhání nevědělo Podle zjištění Novinek je obžalovaná žena soudkyní z lidu od roku 2016, kdy ji do této pozice schválilo krajské zastupitelstvo. Podle zákona o soudech ji jako trestně stíhanou může dočasně zprostit funkce přísedící předseda soudu. O jejím obvinění ale vedení krajského soudu nemělo ani tušení. „To je pro nás nová informace. Paní předsedkyně si nyní vyžádá poklady a pak rozhodne,“ reagoval místopředseda soudu Pavel Sedláček. Podle zákona je ale o zahájení trestního stíhání proti přísedícímu povinen vyrozumět předsedu soudu, ale i zastupitelstvo orgán, který trestní stíhání zahájil, což se zřejmě v tomto případě nestalo. Přísedící u soudu říkají: Nejsme jen spící důchodci