Při nehodě na Českolipsku zahynul řidič fabie, vjel do cesty projíždějící octavii

Podle policistů vjel řidič z vedlejší silnice ze směru od čerpací stanice Mol do jízdní dráhy octavii projíždějící ve směru od Prahy na Českou Lípu.

„Při následné kolizi nabourala octavie svou přední částí do levého boku fabie. V ní cestovala také manželka řidiče a jejich nezletilý vnuk. Při střetu bohužel řidič fabie svým zraněním na místě podlehl,“ uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.

Nezletilého vnuka, který měl středně těžké zranění, přepravil podle mluvčí vrtulník do pražské motolské nemocnice a chlapcovu babičku také se středně těžkým zraněním odvezla sanita do liberecké nemocnice. Řidiče octavie, který žádného spolujezdce neměl, převezli zdravotníci rovněž se středně těžkým zraněním do nemocnice v Liberci.