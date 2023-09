Při kontrolách dělníků na Domažlicku vypadl na policisty cizinec ze skříně

Kromě toho policisté uložili čtyři pokuty příkazem na místě za to, že pracovníci u sebe v době kontroly neměli doklady totožnosti.

„Nejzajímavější zajištění policisté provedli v místě bydliště dvou již zajištěných cizinců, kteří si tam museli vyzvednout své doklady. Muži policisty zavedli do svého obydlí, jeden z nich otevřel skříň za účelem získání svého dokladu a k překvapení všech se tam ukrýval jejich spolubydlící,“ zmínil mluvčí.

„Bylo mu vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, na jehož základně nesmí vstoupit do států Evropské unie po dobu dalších dvou let. Opustit Českou republiku pak musí do 4. října letošního roku,“ dodal Hodan.