Při demonstraci se na magistrále strhla bitka. Muž se popral s řidičem s ukrajinskou SPZ

Video šířené na sociálních sítích zachycuje okamžik, kdy řidič bílého vozu s ukrajinskou SPZ zastavil před přechodem na magistrále, vystoupil z auta a hádal se s mužem v červené bundě. Ten na něj následně zaútočil a strhla se rvačka. Řidič po nějaké době nasedl do auta a odjel, útočník mu však ještě stihl praštit do vozu. Podle policie vůz poškodil.

„Této jeho výzvy se ujalo několik stovek osob, které se domáhaly vstupu do budovy. V tom jim bylo zabráněno policisty. Agrese těchto osob však značně stoupala, proto velitel opatření rozhodl o nasazení posil…Někteří jednotlivci do policistů strkali, další je napadali tyčemi, na kterých měli původně vlajky,“ popisoval situaci na místě Siřišťová.

Jeden z demonstrantů do muzea vtrhl ještě předtím, než policisté zamezili vstupu do budovy. „Ochranka muzea muže zastihla na schodech a vyvedla ho pryč. Policisté v domnění, že se jedná o návštěvníka muzea, ho dovedla do bezpečí. Tento muž se však k Národnímu muzeu vrátil a opakovaně se domáhal násilného vniknutí do budovy,“ informovala Siřišťová s tím, že muž chtěl pravděpodobně strhnout z muzea ukrajinskou vlajku. „Proto policisté ze speciální pořádkové jednotky muže zajistili pro podezření z přestupku,“ doplnila mluvčí.