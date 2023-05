Při čelní srážce aut na Klatovsku se zranilo šest osob včetně dvou dětí

„Jedna dospělá osoba a jedno dítě byly letecky transportovány do Fakultní nemocnice Plzeň, další dítě a dospělý se tam převáželi,“ doplnil Marek, podle něhož bylo nutné při zásahu použít vyprošťovací techniku.

Nehodu podle všeho zavinila žena, ročník 1994, za volantem škodovky. „Z doposud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem,“ sdělila policejní mluvčí Eva Červenková.

Do plzeňské nemocnice byla transportována celá posádka škodovky, kromě řidičky v ní cestovala ještě o třiačtyřicet let starší spolujezdkyně a obě zmíněné děti. Starší z nich bylo ve vážném stavu. Osádka druhévozu značky Volvo - řidič, ročník 1974, a o osm let mladší žena - byla převezena klatovské nemocnice. „V těchto případech šlo o lehčí zranění,“ doplnila mluvčí krajské záchranky Mária Svobodová.