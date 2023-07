Porsche po honičce s policií v Praze bouralo

Muži se podařilo policistům vzdálit natolik, aby se jim ztratil z dohledu. Následně se ze Strakonické ulice otočil zpět na Hořejší nábřeží a ujížděl směrem do centra.

Na křižovatce ulic Hořejší nábřeží a Na Valentince však pravděpodobně nezvládl řízení a s vozem naboural do dopravní značky, do sloupu a do zdi.