Policie pátrá po nezletilých kamarádkách z Hradce Králové

Policie pátrá po dvou nezletilých dívkách z Hradce Králové. Děvčata ve věku 13 a 15 let nedorazila v pondělí do školy a odjela vlakem zřejmě do Ostravy, informovali policisté na webu. Krajská policejní mluvčí Iva Kormošová řekla, že v režimu Dítě v ohrožení pátrá policie pouze po mladší z dívek. Důvodem je její věk, ve kterém je větší pravděpodobnost, že by mohla být ohrožena.

Foto: Policie ČR Pohřešovaná Lara Jošková

Článek Kamarádky si podle policie ráno na hradeckém hlavním nádraží zakoupily jízdenky do Pardubic a poté v Pardubicích do Ostravy. „V Ostravě, kam měly po 13:30 dorazit, nemají žádné příbuzenské vazby,“ uvedla mluvčí. „Obě dívky byly do současné doby bezproblémové, nikdy z domova svévolně neodešly,“ doplnila mluvčí. Třináctiletá Lara Jošková je 160 centimetrů vysoká, má štíhlou postavu, tmavohnědé kudrnaté vlasy po ramena a viditelnou pihu na čele. Oblečena byla v modrých riflích, pestrobarevném triku a tmavší bundě, na nohách měla bílé sportovní boty značky Puma. Nesla růžový batoh značky Adidas. Starší z dívek je 145 centimetrů vysoká, střední postavy, má černé rovné vlasy pod ramena. Z domova odešla v modrých riflích, barevném triku a černé koženkové bundě. Na nohách měla bílé sportovní tenisky a nesla batoh značky Vans. Dívka nosí zelené kontaktní čočky. Policisté prověřili oblíbená místa dívek, kamarádky a příbuzné, nemocnice a další místa, ale zatím bez výsledku. „Žádáme proto veřejnost o spolupráci. Kdo dívky zahlédl nebo by mohl podat jakoukoliv informaci k jejich pohybu, ať okamžitě zavolá na linku 158,“ uvedla mluvčí.